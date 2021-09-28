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Канал CW перезапустит сериал «Вавилон 5»
Общество
Канал CW перезапустит сериал «Вавилон 5»
Кадр из сериала «Вавилон 5»

Москва, 28 сентября. Популярный научно-фантастический сериал «Вавилон 5» будет перезапущен. Создатели обновленной версии уже занимаются разработкой проекта.

Культовое шоу получило множество профессиональных наград и оказалось востребованным у зрителей. Спустя более чем 20 лет канал CW решил возродить проект. За сценарий будет отвечать создатель оригинала Дж. Майкл Стражински.

Грядущий сериал описывается как «перезагрузка с нуля», передает TV Line. Пока непонятно, как это повлияет на историю «Вавилона 5» и вокруг чего будет крутиться сюжет. Дата премьерного показа нового сериала пока не обозначена.

На днях телеканал HBO представил первый кадр с главными героями The Last of Us Элли и Джоэлом. Сериал намерены начать транслировать в следующем году. Пилотную серию снимал российский режиссер Кантемир Балагов. Создателями сериала также являются Крейг Мейзин и Нил Дракманн.

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сериал съемки вавилон 5
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