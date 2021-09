Канал CW перезапустит сериал «Вавилон 5»

Москва, 28 сентября. Популярный научно-фантастический сериал «Вавилон 5» будет перезапущен. Создатели обновленной версии уже занимаются разработкой проекта.

Культовое шоу получило множество профессиональных наград и оказалось востребованным у зрителей. Спустя более чем 20 лет канал CW решил возродить проект. За сценарий будет отвечать создатель оригинала Дж. Майкл Стражински.

Грядущий сериал описывается как «перезагрузка с нуля», передает TV Line. Пока непонятно, как это повлияет на историю «Вавилона 5» и вокруг чего будет крутиться сюжет. Дата премьерного показа нового сериала пока не обозначена.

