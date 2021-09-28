Экономист Дудчак: украинцам придется выбирать между отоплением и пропитанием после запуска «СП-2»

Киев, 28 сентября. Попытки коллективного Запада спекулировать на газовом рынке и оттянуть запуск газопровода «Северный поток — 2» обернутся непоправимым ударом по Украине.

Евросоюз ведет себя вызывающе на рынке энергоносителей, но приближается зима, а значит, все «газовые игры» вокруг «Северного потока — 2» совсем скоро сойдут на нет, заявил политолог и экономист Александр Дудчак в комментарии Общественной Службе Новостей.

Вот только Европа сможет закупить топливо, а украинцам, зажатым в тиски между «Северный потоком — 2» и «Турецким потоком», придется научиться выживать в новых условиях.

«Оба потока являются угрозой для Украины. Страны, граничащие с Украиной, будут получать газ в обход, это и Словакия, и Венгрия. В результате того, что эти страны будут получать газ не через Украину, все сказки о реверсе накрываются медным тазом. Украине будет не просто, сложнее объяснять, откуда берется газ, а многие регионы Украины не смогут получать газ вообще», — объяснил эксперт.

Особенно неприятным событием для Киева стало заключение долгосрочного контракта между Россией и Венгрией на поставку в газа. Команда президента Владимира Зеленского поняла, что Запад окончательно отвернулся от Украины, но глубокий экономический и технологический кризис в стране не позволят быстро подготовиться к зиме на новых условиях. Сложнее всего придется простым жителям постсоветской республики, которых геополитические маневры ЕС и Зеленского ставят перед по-настоящему фатальным выбором. Придется выбирать между голодом и холодом, отоплением и пропитанием, предрекает Дудчак.

«Для Запада своя рубашка ближе к телу, это вызывает у украинского руководства состояние, близкое к панике. Украинцы будут топить углем, хотя цены тоже вырастут. <...> Это приведет к росту числа жителей Украины, у которых отбирают жилье за неуплату по коммуналке. Тарифы оплачивать нереально, они не вмещаются ни в зарплаты, ни в пенсии. Нужно будет выбирать, либо ты хочешь кушать, либо греться», — резюмировал эксперт.

Похожую картину рисует перед украинцами и депутат Верховной рады Людмила Буймистер. Член правящей партии «Слуга народа» открыто выразила опасение, что страну ждет слишком лютая зима, которую при отсутствии отопления станет просто невозможно пережить.