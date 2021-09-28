Истребитель Су-27 сопроводил самолет-разведчик RC-135 ВВС США в небе над Черным морем

Москва, 28 сентября. Российский многоцелевой истребитель Су-27 был поднят в небо для сопровождения самолета-разведчика RC-135 Военно-воздушных сил США над Черным морем.

Российские радиолокационные станции зафиксировали над нейтральными водами Черного моря объект, движущийся к государственным границам России. Су-27 поднялся в небо для сопровождения цели, которая была идентифицирована как американский стратегический самолет RC-135.

«В воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — говорится в сообщении Национального центра управления обороной (входит в Минобороны РФ).

Когда самолет ВВС США сменил курс, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Полет российского истребителя был совершен в полном соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее самолет норвежской патрульной авиации P-3 Orion был перехвачен российским истребителем МиГ-31. Инцидент произошел над Баренцевым морем.