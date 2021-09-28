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Глава Пентагона: США не обращались к Москве по вопросу использования военных баз ВС РФ

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 18:06
Армия
Глава Пентагона: США не обращались к Москве по вопросу использования военных баз ВС РФ
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 28 сентября. США не обращались к России с просьбой относительно использования военных баз ВС РФ в Центральной Азии, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

Так министр обороны Соединенных Штатов отреагировал на появившиеся в американской прессе материалы. Ранее в издании The Wall Street Journal заявляли, что возможность размещения американских военных на российских базах обсуждалась в рамках переговоров председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. На такие меры Пентагон был вынужден пойти после провала в Афганистане.

Остин, в свою очередь, поспешил заверить, что Вашингтон не просил Москву о помощи. По его словам, Россия сама предложила оказать содействие.

Республиканцы в Конгрессе США уже потребовали от администрации президента Джо Байдена объяснений в связи с происходящим. Они выразили глубокую озабоченность попыткой Белого дома вести военное сотрудничество с Россией.

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