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Лукашенко поддержал проведение референдума по отмене смертной казни
Политика
Лукашенко поддержал проведение референдума по отмене смертной казни
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 28 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал препятствовать организации референдума по отмене смертной казни в республике.

По его словам, граждане страны смотрят на этот вопрос положительным образом.

«Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение», — сказал он.

Ранее стало известно, что Лукашенко подвел предварительные итоги работы Конституционной комиссии. Глава республики отметил, что на текущий момент уже готова новая вариация основного закона страны. В ходе работы правительству пришлось изучить мировой опыт государственного строительства, резюмировал он.

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Все новости / Политика / Лукашенко поддержал проведение референдума по отмене смертной казни
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