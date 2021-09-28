Лукашенко поддержал проведение референдума по отмене смертной казни

Минск, 28 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал препятствовать организации референдума по отмене смертной казни в республике.

По его словам, граждане страны смотрят на этот вопрос положительным образом.

«Это действительно так. Если мы сейчас поднимем этот вопрос… Все-таки я думаю, что большинство за сохранение», — сказал он.

Ранее стало известно, что Лукашенко подвел предварительные итоги работы Конституционной комиссии. Глава республики отметил, что на текущий момент уже готова новая вариация основного закона страны. В ходе работы правительству пришлось изучить мировой опыт государственного строительства, резюмировал он.