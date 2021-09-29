Нарендра Моди призвал ООН работать над сохранением своей актуальности

Китай и Индия наращивают военную инфраструктуру вблизи спорной границы; Вашингтон и Нью-Дели подписали соглашение о расширении возможностей для экспортеров; Нарендра Моди и Джо Байден договорились о «партнерстве на благо всего мира»; Моди выступил на 76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Индия ускоряет переговоры с Тайванем о локализации производства микрочипов

Индия и Тайвань ведут переговоры о соглашении, которое может привести к созданию в Южной Азии производства микросхем и снижению тарифов на компоненты для производства полупроводников к концу года, сообщают индийские СМИ со ссылкой на источники. Ожидается, что если сделка состоится, то она может вызвать новую напряженность в отношениях с Китаем.

Стоимость проекта составит около 7,5 миллиарда долларов. Он будет поставлять компоненты для самых разных устройств – от 5G до электромобилей. Индия в настоящее время изучает возможную географию расположения производства, чтобы обеспечить его достаточным количеством земли, воды и рабочей силы. С 2023 года Нью-Дели предоставит проекту финансовую поддержку в размере 50% капитальных затрат, а также налоговые льготы и другие стимулы.

India And Taiwan Discuss Chip Shortage, May Bring Fabs To The Countryhttps://t.co/Mjs4KJjRe5 — Swarajya (@SwarajyaMag) September 27, 2021

В то время как Тайвань давно добивался торговой сделки с Индией, официальные лица в Дели не решались разозлить Пекин, который утверждает, что остров является его территорией. В последние недели дискуссия ускорилась, поскольку президент США Джо Байден стремится увеличить поставки чипов, укрепить логистические цепочки и улучшить военный потенциал в регионе.

Индия стремится привлечь инвестиции в высокие технологии, пытаясь стать более самостоятельной, в то время как Тайвань хочет укрепить свое дипломатическую присутствие по всему миру, чтобы противостоять давлению со стороны КНР.

Нехватка микрочипов задерживает запуск собственного смартфона одной из самых влиятельных компаний Индии Reliance Industries. Reliance принадлежит миллиардеру Мукешу Амбани, который неоднократно удостаивался звания «самый богатый человек в Азии». В настоящее время Дели импортирует почти все полупроводники для удовлетворения внутреннего спроса, который к 2025 году достигнет около 100 миллиардов долларов, а сейчас составляет примерно 24 миллиарда долларов.

Chip shortage pushes Reliance, Google to delay India smartphone launch https://t.co/YOa8FHJ6ru pic.twitter.com/17BAUpQTLy — Reuters (@Reuters) September 10, 2021

Тайвань является единственным производителем микрочипов в мире и таким образом оказывает непосредственное влияние на мировую экономику. В случае если Китай реализует свои угрозы о взятии страны под непосредственный контроль, Пекин получит уникальный инструмент для контроля мирового производства. Поэтому локализация завода по изготовлению микрочипов будет серьезной внешнеполитической победой Индии.

Индия и США договорились о расширении торговых возможностей для экспортеров

Центральный совет Индии по косвенным налогам и таможне и Таможенная и пограничная служба США договорились предоставить больше возможностей экспортерам.

Решение было согласовано в рамках соглашения о взаимном признании двумя агентствами программы уполномоченного экономического оператора — схемы, которая предоставляет определенные привилегии участникам международной торговли, аккредитованным властями на основе их послужного списка. Привилегии включают в себя большее доверие к декларациям, более быстрый возврат налогов и ускоренное разрешение споров.

#India's Central Board of Indirect Taxes and Customs and the #US Customs and Border Protection have agreed to extend greater facilities to exporters, from each other’s country, who meet certain compliance criteria.—Minthttps://t.co/Tp5YLUQbKe — Asia Customs & Trade (@Asia_Customs) September 28, 2021

«С учетом того, что объем торговли с США превысит 80 000 миллионов долларов в 2020-21 годах, ожидается, что эта инициатива в дальнейшем придаст позитивный импульс торговле. С внедрением соглашения о взаимном признании товары, экспортируемые индийскими уполномоченными экономическими операторами, будут пользоваться улучшенным упрощением процедур торговли во всех портах въезда в США», — отметил в заявлении Центральный совет Индии по косвенным налогам и таможне.

Предполагается, что соглашение поможет Индии достичь поставленной премьер-министром Нарендрой Моди цели — экспорта на сумму 400 миллиардов долларов — в течение этого года.

Китай строит казармы вблизи Линии фактического контроля

Китай разместил новые модульные жилые контейнеры для войск в нескольких высокогорных передовых районах на своей стороне Линии фактического контроля в Восточном Ладакхе. Новые казармы были построены в дополнение к военным лагерям, которые китайские военные создали после эскалации напряженности между двумя странами в прошлом году. Индия также наращивает строительство туннелей, мостов, дорог и другой критически важной инфраструктуры в Ладакхе и других районах вдоль спорного участка границы.

China has put in place new modular container-based accommodations for its troops in several high-altitude forward areas on its side of the Line of Actual Control (LAC) in eastern Ladakh in response to Indian deployment in the region

https://t.co/nirVh4N3k1 — Economic Times (@EconomicTimes) September 27, 2021

Пограничное противостояние между индийскими и китайскими военными вспыхнуло 5 мая прошлого года после ожесточенного столкновения в районе озера Пангонг. После инцидента обе стороны постепенно усилили свое развертывание, перебросив десятки тысяч солдат, а также тяжелое вооружение. Конфликт резко обострился после столкновений в долине Галван 15 июня 2020-го.

В результате нескольких раундов военных и дипломатических переговоров обе стороны завершили процесс разъединения в районе Гогры и отвели войска с северного и южного берегов озера Пангонг. Тем не менее обе державы до сих пор поддерживают вдоль границы контингент от 50 000 до 60 000 военнослужащих и продолжают переговоры о восстановлении статус-кво.

США и Индия укрепляют военные связи

Несмотря на то что Соединенные Штаты и Индия не являются военными союзниками по договору или пакту, в ходе переговоров между президентом Байденом и премьер-министром Моди во время визита индийского лидера в США они значительно продвинулись в укреплении оборонных связей. Теперь отношения двух стран носят широкое название «партнерство на благо всего мира».

‘Unwavering’ US commitment for key defence ally India https://t.co/WRgKadJeTq — TOI World News (@TOIWorld) September 25, 2021

В ходе встречи Байден пообещал «непоколебимую приверженность Индии как крупному партнеру в области обороны», включая укрепление сотрудничества в области передовых военных технологий. В заявлении был особо отмечен проект по совместной разработке беспилотных летательных аппаратов воздушного базирования. Президент США призвал к большей активности в создании подобных совместных программ.

По итогам переговоров Нарендра Моди направил президенту и вице-президенту США приглашение посетить Индию. При условии ослабления пандемии ожидается, что оба визита состоятся в течение нескольких ближайших месяцев.

Вашингтон и Нью-Дели подчеркнули единство взглядов на борьбу с терроризмом, которое существует, несмотря на различия в отношении к Пакистану, в помощи которого США все еще нуждаются для вывода своих активов из Афганистана.

Хотя Пакистан не упоминался напрямую, лидеры обязались предпринять согласованные действия против всех террористических групп, призывая привлечь к ответственности виновных в нападениях на Мумбаи 26 ноября 2008 года. Тогда в городе практически одновременно прогремели взрывы 12 бомб и террористами был захвачен пятизвездочный отель Taj Mahal Palace. Погибли 174 человека; Индия обвиняет Исламабад в организации этого нападения, и ошибки в том, на кого нацелено заявление двух лидеров, быть не может.

#OnThisDay in 2008, deadly terror attacks were carried out in #Mumbai at the Taj Mahal Palace hotel, Chhatrapati Shivaji Terminus, Mumbai Chabad House, and other locations. #EPIC remembers all those who lost their lives during that ghastly attack. #26/11 #MumbaiAttacks pic.twitter.com/LvZYnsCCSw — Epic Channel India (@EpicChannelIn) November 26, 2019

Нарендра Моди выступил в ООН

Во время своего трехдневного визита в США премьер-министр Моди выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Во время выступления он процитировал слова индийского политического философа Чанакьи, который сказал:

«Когда правильные действия не предпринимаются в нужное время, тогда само время приводит к провалу действий».

Мировые институты «подорвали свой авторитет» и должны «работать над тем, чтобы оставаться актуальными», подчеркнул премьер-министр Индии.

Моди имел в виду действия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Всемирного банка. ВОЗ подверглась критике за сообщения о вспышке COVID-19 в Китае в декабре 2019 года. Всемирный банк был вынужден приостановить рейтинг «Ведение бизнеса» о бизнес-климате в странах по результатам внутреннего аудита и отдельного независимого расследования юридической фирмы WilmerHale. Оно показало, что высокопоставленные руководители регулятора, в том числе Кристалина Георгиева, которая сейчас возглавляет Международный валютный фонд, оказывали давление на персонал, чтобы изменить данные в пользу Китая.

Премьер Индии подчеркнул, что вопросы о работе ООН могут поставить под угрозу ее авторитет.

«Институты глобального управления подорвали доверие, которое они создали после десятилетий напряженной работы», — сказал он.

Моди напомнил о том, что терроризм — это обоюдоострая угроза, и страны, поддерживающие его в политических целях, рано или поздно также окажутся под ударом. Политические комментаторы назвали это очевидным намеком на Пакистан и его отношения с «Талибаном»1 (организация запрещена в РФ).

Премьер закончил свое выступление цитатой индийского философа Рабиндраната Тагора:

«Смело идите по пути добрых дел, и пусть вы преодолеете все препятствия».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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