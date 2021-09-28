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В Гватемале ищут могилы жертв гражданской войны
Весь мир
В Гватемале ищут могилы жертв гражданской войны
Global Look Press\Keystone Press Agency  /  © Justin Tang

Гватемала, 28 сентября. Власти Гватемалы начнут поиски тел десятков детей из числа коренного населения, которые, предположительно, были тайно захоронены в бывшем военном гарнизоне во время гражданской войны.

Раскопки проведут по инициативе Фонда Гватемалы по криминалистической антропологии и Прокуратуры по правам человека c целью восстановить справедливость для сотен тысяч жертв вооруженного конфликта, продлившегося с 1960 по 1996 год.

Массовое убийство общин индейцев майя произошло 21 мая 1988 года в отдаленном поселении Чиул. Свидетели утверждают, что члены вооруженных сил захватили сотни жителей и отвели их в гарнизон. Там детей индейцев разлучили с их родителями.

По словам выжившего Арнульфо Окслаха, 116 человек в возрасте от двух до 15 лет были подвергнуты пыткам и брошены в нечто вроде колодца, где они утонули.

«Тех детей с огромной ненавистью закинули туда просто потому, что они были из общины майя», — отметил Окслах.

Нет официальных данных о количестве жертв и причинах массового убийства. Военные силы Гватемалы были обвинены в осуществлении геноцида против коренных народов во время конфликта.

Известный адвокат-правозащитник Эктор Рейес сообщил, что как только тела детей будут обнаружены и идентифицированы, он постарается привлечь виновных к ответственности. До сих пор никто не был задержан в связи с убийством.

В Гватемале ищут могилы жертв гражданской войны
Федеральное агентство новостей  / 

Насилию подвергались несовершеннолетние представители коренных народов и в Северной Америке. В июне начались массовые поджоги католических храмов. Это было вызвано обнаружением в Канаде многочисленных захоронений детей индейцев, которых насильно забирали в школы-интернаты, находившиеся под патронажем религиозных организаций.

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