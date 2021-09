В Гватемале ищут могилы жертв гражданской войны

Гватемала, 28 сентября. Власти Гватемалы начнут поиски тел десятков детей из числа коренного населения, которые, предположительно, были тайно захоронены в бывшем военном гарнизоне во время гражданской войны.

Раскопки проведут по инициативе Фонда Гватемалы по криминалистической антропологии и Прокуратуры по правам человека c целью восстановить справедливость для сотен тысяч жертв вооруженного конфликта, продлившегося с 1960 по 1996 год.

