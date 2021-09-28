Граймс пошутила о колонизации спутника Юпитера после разрыва с Маском

Лос-Анджелес, 28 сентября. Певица Граймс иронично прокомментировала расставание с миллиардером Илоном Маском. Звезда поделилась необычными планами на будущее.

Канадская исполнительница Граймс разорвала отношения с основателем компании Tesla Илоном Маском после трех лет романа и рождения сына, которого пара назвала необычным именем X AE A-XII. Недавно звезда высказалась о расставании с возлюбленным. Граймс призналась, что запланировала грандиозный проект по колонизации, сообщает издание Page Six.

«Я буду колонизировать Европу — один из спутников Юпитера — отдельно от Илона. Все это для моей лесбийской коммуны», — пошутила певица.

Новость о расставании Граймс и Илона Маска появилась лишь недавно. Несмотря на разрыв, звезды все еще живут вместе, сохраняют теплые отношения и воспитывают общего сына. Однако Граймс уже начала выходить в свет без возлюбленного — так, певица появилась в одиночестве на ковровой дорожке фестиваля Met Gala.

Илон Маск также высказался о разрыве с исполнительницей. Бизнесмен признался, что отчасти расставание пары было связано с работой.