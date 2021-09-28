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FIG зарегистрировала именной элемент Лалы Крамаренко

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 18:00
Спорт
FIG зарегистрировала именной элемент Лалы Крамаренко
ТАСС  /  Бобылев Сергей

Лозанна, 28 сентября. Международная федерация гимнастики (FIG) официально зарегистрировала авторский элемент россиянки Лалы Крамаренко — движение с согнутой ногой.

Отмечается, что технически правильно выполненный пируэт будут оценивать в 0,5 балла за традиционные 180 градусов, если гимнастка выполняет его стоя. За последующие 180 градусов судьи будут начислять еще 0,20 балла.

В сборной России по художественной гимнастике поблагодарили FIG за внимание к отечественной «художке».

«Благодарим FIG за внимание к российской художественной гимнастике и нашей сборной команде!» — следует из сообщения пресс-службы национальной команды.

Крамарекно является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы в командном зачете.

Ранее стало известно, что с 3 по 5 октября в Москве пройдет турнир по художественной гимнастике, на котором выступят известные спортсменки, в том числе Дина и Арина Аверины. Столичные состязания станут дополнительной подготовкой перед чемпионатом мира в Японии.

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