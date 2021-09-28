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Грант Президентского фонда культурных инициатив помог людям с нарушением слуха

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 18:00
Общество
Грант Президентского фонда культурных инициатив помог людям с нарушением слуха
pxhere.com  /  rawpixel.com

Санкт-Петербург, 28 сентября. Директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова рассказала, как президентский грант помог людям с нарушением слуха заниматься творчеством.

В студии Медиагруппы «Патриот» прошла пресс-конференция на тему «Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив». Участница мероприятия Ольга Богомазова рассказала, как культурный проект, получивший президентский грант, помог инклюзивному сообществу приходить во дворец культуры и заниматься творчеством.

«Да, они приходят в Дом культуры. Плюс в том, что у дворца культуры есть свои помещения, они тем самым вкладываются, но финансирование на такие проект не выделялось. У них есть государственное задание. Соответственно, вот это им помогло расширить свою аудиторию, то есть своих обычных посетителей, которые приходят к ним постоянно, и посетителей глухих, и слабослышащих, соединить и рассказать, чтобы они могли совместно общаться, рисовать», — пояснила Богомазова.

В рамках обсуждения член общественной палаты Петербурга Ирина Артюхова рассказала, как можно получить президентской грант в сфере культуры. Она подчеркнула, что для этого важно создать проект, который будет выгоден еще и с экономической и социальной точки зрения.

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культура грант богомазова
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