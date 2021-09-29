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Милонов заявил, что испанцы перепутали российских туристок с украинскими путанами
Общество
Милонов заявил, что испанцы перепутали российских туристок с украинскими путанами
Невские Новости  /  Кристина Мурашова

Российские туристки — состоятельные женщины, которые едут на отдых, чтобы тратить деньги, а не зарабатывать их. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

В ряде регионов Испании разместили социальную рекламу против проституции, которая по неизвестным причинам имела «русское» звучание. На баннерах, появившихся возле автобусных остановок, были фотографии с надписями следующего содержания: «Меню дня. Особое блюдо: русская девственница + кокаин — 50 евро». Далее — в виде «основного блюда» — следовало перечисление российских женских имен с указанием их возраста — от 17 до 35 лет. В импровизированном прайс-листе есть и «дополнения» вроде «марихуаны без презерватива» или «кокаина с изнасилованием за 20 евро».

Посольство РФ в этой стране выразило свой решительный протест: оно потребовало убрать провокационные баннеры, подчеркнув, что выступает не «против кампании против проституции», а против того, чтобы ей давали «российское гражданство».

«Какой ужас, — поразился Милонов. — Но такому отношению, я думаю, мы обязаны, скорее, украинским туристкам, нежели нашим — это они сейчас катаются в Испанию без виз, но не для того, чтобы потратить деньги, а заработать их».

Естественно, продолжил депутат, это бросает тень и на туристов из РФ.

Милонов заявил, что испанцы перепутали российских туристок с украинскими путанами
Народные новости  / Руслан Тимербаев

«Но в целом такое отношение к русским показывает наличие в Испании расовой сегрегации: славян там воспринимают, как во времена фашистского франкистского правления — как людей второго сорта, — заявил парламентарий. — То, что они там борются с проституцией — это, конечно, правильно, но давать своему «противнику» в этой борьбе русские имена как минимум не этично. Это свидетельствует о том, что в Испании помнят, как их предки в составе добровольческих корпусов брали в кольцо осажденный Ленинград! Это чисто фашистское отношение к нашим девушкам!»

Собеседник ФАН предложил испанцам не оскорблять россиян, а заняться «своим собственным моральным обликом».

«Пусть лучше быков этих несчастных перестанут забивать на корридах и басков мочить», — посоветовал Милонов.

Ранее политолог Кот оценил возможности России в урегулировании конфликта в Косово.

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