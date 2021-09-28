Генерал Марк Милли: уход из Афганистана нанес ущерб репутации Вашингтона на мировой арене

Вашингтон, 28 сентября. Уход Соединенных Штатов из Афганистана и падение властей в Кабуле нанесли ущерб репутации страны на международной арене.

Соответствующее заявление сделал глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил Марк Милли во время выступления на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам ВС.

«Я думаю, что наша репутация среди союзников и партнеров по всему миру, а также противников, подвергается ими интенсивному анализу, чтобы понять, в какую сторону все пойдет», — подчеркнул Милли.

Также он добавил, что ущерб является тем словом, которое можно использовать в этой ситуации, чтобы точно описать ее.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что государство планирует направить Афганистану гуманитарную помощь в крупном объеме после получения устной просьбы от представителей движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.