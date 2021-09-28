Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет судить в «Ледниковом периоде»

Москва, 28 сентября. Татьяна Тарасова — один из самых известных и заслуженных тренеров СССР. Благодаря ей страна заработала 41 золотую медаль, а в мире узнали об Алексее Ягудине. В последнее время Тарасову почти не видно. Но ради шоу «Ледниковый период» она решила сделать исключение. Тренер предстанет там в качестве члена жюри. Правда, она признается, что сидеть в кресле на съемках для нее слишком сложно, пишет Teleprogramma.pro.

Съемки нового сезона стартовали 28 сентября. На этот раз зрителей вновь ждут интересные пары. Так, ведущая шоу «ДОМ-2» Ксения Бородина выступит вместе с Дмитрием Соловьевым. В прошлом году он катался с ее бывшей коллегой по цеху Ольгой Бузовой. В проекте также должен был принять участие и бывший возлюбленный Бузовой Давид Манукян, но накануне он передумал и отказался от съемок. Тренером участников снова выступил Илья Авербух.

Тарасова же появилась на съемках, надев на себя алое пальто оверсайз. Внешне оно напоминает меховое пончо. Сфотографировавшись с Ильей Авербухом, Тарасова выложила публикацию в Сеть.

«Мы начинаем. Ледниковый-2021. Удачи, Илюша! В новом сезоне «Ледникового [периода]». И всем нам интересных, креативных, прекрасных, удивительных танцев!» — написала тренер под фотографией.

Подписчикам такая активность в Сети понравилась. Поклонники были рады увидеть любимицу после долгого молчания. Не говоря уже о новости о предстоящем эфире шоу.

«Вы красавица, Татьяна Анатольевна! Счастливы видеть вас!»; «Татьяна Анатольевна, как всегда, ослепительны»; «Ух, какая вы»; «Красотка в красном»; «Самая справедливая»; «Какой яркий и притягательный наряд. Впрочем, как всегда!» — засыпали комментариями Тарасову.

Ранее однофамилица известного тренера фигуристка Евгения Тарасова рассказала о травме ноги и долгом восстановлении.