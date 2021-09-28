Российские военные разместят на авиабазе Кант в Киргизии системы ПВО

Екатеринбург, 28 сентября. Министерство обороны РФ усилит авиабазу Кант, расположенную на территории Киргизии, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

В комментарии агентству «Интерфакс» он подчеркнул, что на базе будут размещены системы противовоздушной обороны. По словам Миннекаева, эти планы находятся «в процессе реализации».

«Пока еще не реализовывались, но в процессе», — добавил он.

Ранее экипажи вертолетной эскадрильи Центрального военного округа провели на территории Киргизии учения. В маневрах задействовали около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также два вертолета Ми-8МТВ5. Летчики выполнили тренировочные полеты в высокогорной местности, а также провели учебные стрельбы.