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Российские военные разместят на авиабазе Кант в Киргизии системы ПВО

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 17:48
Армия
Российские военные разместят на авиабазе Кант в Киргизии системы ПВО
Пресс-служба ЗВО

Екатеринбург, 28 сентября. Министерство обороны РФ усилит авиабазу Кант, расположенную на территории Киргизии, заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев.

В комментарии агентству «Интерфакс» он подчеркнул, что на базе будут размещены системы противовоздушной обороны. По словам Миннекаева, эти планы находятся «в процессе реализации».

«Пока еще не реализовывались, но в процессе», — добавил он.

Ранее экипажи вертолетной эскадрильи Центрального военного округа провели на территории Киргизии учения. В маневрах задействовали около 50 военнослужащих летного и инженерно-технического состава, а также два вертолета Ми-8МТВ5. Летчики выполнили тренировочные полеты в высокогорной местности, а также провели учебные стрельбы.

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