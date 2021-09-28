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Медведев озвучил сумму расходов России на улучшение экологии до 2030 года
Экономика
Медведев озвучил сумму расходов России на улучшение экологии до 2030 года
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 28 сентября. Российские власти потратят до 2030 года около 34 млрд рублей на борьбу с проблемами климата и экологии, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он уточнил, что одним из главных направлений программы является создание эффективной системы мониторинга и прогнозирования климатических изменений и получение максимально полных и достоверных данных. Эти сведения, по словам Медведева, позволят сформировать «многоцветную картинку» ситуации с экологией.

Программа также включает меры по смягчению воздействия человека на окружающую среду. В ней также обозначены направления, направленные на адаптацию природных систем и населения к климатическим изменениям. Медведев добавил, что реализация документа имеет чрезвычайную важность для эффективного обеспечения российских интересов на международном уровне.

В ближайшие годы в России может появиться полноценная система торговли углеродными единицами. Благодаря ей компании, инвестирующие в климатические проекты, смогут получать прибыль буквально «из воздуха».

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