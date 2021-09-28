Топливный союз спрогнозировал подорожание бензина в октябре

Москва, 28 сентября. Розничная стоимость бензина по итогам сентября-октября вырастет на 25-30 копеек. Такой прогноз озвучил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов.

По словам эксперта, причиной сохраняющегося роста является убыточность работы розницы, поскольку оптовые цены на текущий момент примерно равны розничным из-за увеличения экспортных нетбэков.

«Нетбэки — это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять — на внутренний рынок или на экспорт», — цитирует эксперта РИА Новости.

Каких-либо факторов в пользу сокращения биржевых цен сейчас не наблюдается, отметил Баженов. Объемы не повышаются в той мере, в какой необходимо для удешевления топлива, подчеркнул он.

Стоимость бензина АИ-95 обновила рекордные значения, достигнув 60,253 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).