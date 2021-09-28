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Максим Шугалей поделился мнением о пяти главных политических событиях сентября

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 17:40
Политика
Максим Шугалей поделился мнением о пяти главных политических событиях сентября
ФБА «Экономика сегодня»

Санкт-Петербург, 28 сентября. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей отобрал пять главных событий мировой политической повестки сентября и объяснил, что — важно, а о чем можно забыть.

Социолог поделился мнением о насыщенном политическими событиями первом месяце осени в беседе с журналом «Слово и Дело». От внимания ученого не ускользнуло ничего: от напряженности в Косово до скандала между США и Объединенными Арабскими Эмиратами — все это представляет интерес и может обернуться неожиданными перспективами для России.

Однако самыми незначительными, по мнению социолога, оказались парламентские выборы в Германии. По мнению Шугалея, в их итогах нет ничего сенсационного. Победа партии СДПГ и громкий провал блока ХДС/ХСС — результат общенародного запроса на перемены, а канцлер Ангела Меркель, несмотря на поражение своей партии, останется в истории Германии как безусловно положительный персонаж.

«Я бы не переоценивал эти выборы. Прошли и слава богу. Не думаю, что от этого что-то кардинально изменится в отношениях России и Германии. Касательно распределения голосов — это нормальная ситуация. Люди хотят чего-то нового, свежего. Но Меркель опытный политик и, думаю, войдет в историю Германии как положительный политик. Она очень много сделала для страны», — уверен Шугалей.

В обсуждении фигуры Ангелы Меркель был поднят и вопрос очередного обострения миграционного кризиса в ФРГ. Социолог признал, что ситуация с нелегалами с Ближнего Востока — это, безусловно, черная страница в политической биографии уходящего на покой канцлера, но здесь многое решала не она, а «вашингтонский обком».

«Германия — не совсем самостоятельное государство. К сожалению, все зависит от «головного офиса» в Соединенных Штатах Америки. И пока нам не изменят позицию по отношению к мигрантам, Европа будет идти на поводу», — посетовал он.

Следом обзор недавних событий от Шугалея переместился южнее — в Сербию. Обострение отношений с косоварами могло бы оттолкнуть президента страны Александра Вучича от вступления в Евросоюз, но он на столь радикальный шаг не пойдет, уверен социолог. С другой стороны, события в сербском регионе — это сигнал для России. В мире зреет запрос на справедливость, и набирающая мощь Москва готова его удовлетворить, подчеркнул президент Фонда защиты национальных ценностей.

Последние два ключевых события сентября касались Соединенных Штатов Америки напрямую. Во-первых, перед Вашингтоном замаячила непосредственная угроза дефолта. Отношения между республиканцами и демократами достигли той отметки, когда конструктивный диалог политических оппонентов, трудящихся на благо одного государства, заменяет взаимная слепая ненависть. В этой ненависти и стремлении ослабить друг друга конгрессмены готовы пожертвовать даже национальным долгом и экономикой. С другой стороны, от такого положения дел страдают в первую очередь простые американцы.

«Что касается простых граждан, недовольство растет, хотя люди и запуганы. Им навязывают ценности, которые вызывают отторжение. При этом большая часть американской нации поляризована. Раскол очень большой и борьба безусловно будет обостряться. Хотелось бы, чтобы все кончилось без жертв, посадок и так далее», — пожелал Шугалей.

Последним в списке стало обсуждение резкого заявления министра иностранных дел ОАЭ в адрес США. С трибуны Организации Объединенных Наций представитель Ближнего Востока потребовал от Вашингтона прекратить вмешательства во внутренние дела других стран. В этом выступлении Шугалей увидел сразу два важных посыла: во-первых, крах в Афганистане ударил по имиджу гаранта свободы и мировой безопасности Соединенных Штатов. Во-вторых, Вашингтон больше не сможет быть глобальным полицейским, а мировое сообщество все отчетливее стремится к многополярности.

«Это намек на то, что Соединенным Штатам пора перестать строить из себя глобального полицейского. Соседи Ирана, арабские страны, которые живут рядом и ментально похожи друг на друга, прекрасно понимают свои проблемы и знают, как их решать. Демонизация Ирана со стороны США длится десятилетия. Но он ничем особенно не выделяется среди других арабских стран, у него такие же ценности. <...> США не несут мир, и это видно по Афганистану», — заключил ученый.

Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей ранее также прокомментировал анонсированный Белым домом «саммит демократий». По словам социолога, такие мероприятия могут означать только агонию навязываемых Вашингтоном либеральных ценностей.

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