Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 18:07
18:06
Армия
Глава Пентагона: США не обращались к Москве по вопросу использования военных баз ВС РФ
18:04
Политика
Лукашенко поддержал проведение референдума по отмене смертной казни
18:03
Шоу-бизнес
Граймс пошутила о колонизации спутника Юпитера после разрыва с Маском
18:00
Спорт
FIG зарегистрировала именной элемент Лалы Крамаренко
18:00
Общество
Грант Президентского фонда культурных инициатив помог людям с нарушением слуха
17:58
Общество
За установку на кухне в квартире стиральной машины и посудомойки могут оштрафовать
17:57
Политика
Генерал Марк Милли: уход из Афганистана нанес ущерб репутации Вашингтона на мировой арене
17:55
Общество
Директор пермской школы объяснил ситуацию с учениками, которые «молились Аллаху» на уроке
17:53
Происшествия
Прокуратура в Новосибирске начала проверку больницы после смерти двоих детей
17:48
Армия
Российские военные разместят на авиабазе Кант в Киргизии системы ПВО
Все новости

Facebook попросил российский суд об отсрочке уплаты 26 миллионов рублей
Общество
Facebook попросил российский суд об отсрочке уплаты 26 миллионов рублей
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Компания Facebook обратилась в российский суд с просьбой отсрочить оплату назначенного штрафа в размере 26 млн рублей.

По словам представителей компании, просьба связана с определенными «техническими проблемами», из-за которых невозможно выплатить назначенную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

«Компания Facebook Inc. в последний день срока для добровольной уплаты штрафов подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», — говорится в сообщении.

Заявление рассмотрят в судебном заседании мирового участка 29 сентября. В суде также напомнили, что многомиллионный штраф был назначен за отказ руководства Facebook удалить запрещенную информацию.

Как стало известно ранее, Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 млн рублей. Данные компании были наказаны за отказ локализовать данные в России.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Facebook попросил российский суд об отсрочке уплаты 26 миллионов рублей
Facebook суд штраф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru