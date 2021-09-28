Facebook попросил российский суд об отсрочке уплаты 26 миллионов рублей

Москва, 28 сентября. Компания Facebook обратилась в российский суд с просьбой отсрочить оплату назначенного штрафа в размере 26 млн рублей.

По словам представителей компании, просьба связана с определенными «техническими проблемами», из-за которых невозможно выплатить назначенную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.

«Компания Facebook Inc. в последний день срока для добровольной уплаты штрафов подала заявления об отсрочке исполнения постановлений, ссылаясь на технические проблемы в переводе денежных средств в счет погашения административных штрафов», — говорится в сообщении.

Заявление рассмотрят в судебном заседании мирового участка 29 сентября. В суде также напомнили, что многомиллионный штраф был назначен за отказ руководства Facebook удалить запрещенную информацию.

Как стало известно ранее, Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали штрафы на 36 млн рублей. Данные компании были наказаны за отказ локализовать данные в России.