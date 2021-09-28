Должно быть востребовано: президентские гранты «переломили» мышление работников культуры

Во вторник, 28 сентября, в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» обсудили итоги первого конкурса грантов Президентского фонда культурных инициатив. Идею создания такого фонда Владимир Путин озвучил в своем апрельском послании Федеральному собранию. Уже через месяц фонд был учрежден, а с 15 июня он начал принимать заявки на конкурс, бюджет которого составил 3,5 миллиарда рублей. Как получить грант Президентского фонда культурных инициатив? Для чего нужны президентские гранты? И могут ли из проектов-победителей вырасти успешные коммерческие организации? На эти и другие вопросы в студии пресс-центра «Патриот» ответили работники культуры и общественные деятели.

По результатам конкурса поддержку в виде гранта получили 1478 проектов. Как рассказала директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова, большая часть заявок на конкурс поступила из Москвы и Петербурга.

«Порядка 280 организаций Петербурга приняли участие в этом конкурсе. Это небывалый всплеск, такого не было, очень много участников. Петербург занял второе место по значимости и по количеству поданных заявок. У нас победителей, к сожалению, меньше, чем в Москве, и финансирования пошло меньше, но есть социально значимые проекты, которые будут реализованы», — сказала она.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Впервые заявку на президентский грант, помимо НКО, могли подать и коммерческие организации, и индивидуальные предприниматели, и даже муниципальные учреждения. У государственных организаций возможности самостоятельно подать заявку не было, но они могли стать партнерами организаций-заявителей. Так, одним из победителей в Петербурге стал проект, нацеленный на социализацию и развитие глухих людей и людей с ограниченным слухом при Красногвардейском культурном центре.

«Люди не ловят звезд с небес, работая на земле, и не просят миллионы-миллионские. Они запросили на проект порядка 400 тыс. рублей, написали грамотную концепцию. Например, совместно с фондом Красногвардейский культурный центр выиграл грант на свой проект «Вообрази град», который работает по инклюзивному направлению с инвалидами по слуху. <…> Этот созданный проект позволяет совместно глухим и слабослышащим посредством переводчика приходить во дворец культуры и заниматься, например, рисованием. Здесь они могут вместе с обычными людьми делать обычные вещи», — рассказал Богомазова.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как объяснила руководитель аппарата Общественной палаты Санкт-Петербурга Ирина Артюхова, грант — это финансирование не организации, а конкретного проекта. У любого учреждения культуры есть своя уставная деятельность, а проект — это либо новизна, либо апробирование новой техники, которая впоследствии может стать частью уставной деятельности. Поэтому у гранта есть четкие задачи и цели.

«Авторы проектов уже в самом начале задумываются, как дальше будет развиваться их детище. Если они выстраивают проект так, что не понимают его перспектив, то да, это будет пустая работа, так бывает. Но чем больше создается проектов, тем больше появляется вариантов решений социальных проблем», — уверена Артюхова.

Как рассказала Артюхова, если рассматривать проекты в рамках Фонда культурных инициатив, то очень важно, чтобы они решали социально-экономические проблемы и улучшали социально-экономическую ситуацию на местах. Именно поэтому нельзя сказать, что задача проектов заключается лишь в культурной миссии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Советник генерального директора Российской национальной библиотеки Полина-Тереза Давыдова обратила внимание и на то, что не случайно заявки на конкурс разрешили подавать и коммерческим организациям. По ее мнению, грантовая поддержка в итоге может дать возможность организации поставить проект на коммерческие рельсы.

«Работа в системе грантов поменяла мой образ мышления. Я поняла, что такое проект. <…> Фонд президентских грантов заставил нас всех переломаться, он говорит: «Все, что я делаю, должно быть востребовано», еще лучше этот продукт продается и что-то меняет в устройстве общества», — прокомментировала она.

Давыдова считает, что проекты, получившие грант, — это своего рода старт-ап. Даже если из 100% победителей конкурса 90% проектов «захлебнется», то оставшиеся 10% — это уже начало прогресса.