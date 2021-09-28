Центробанк России выявил факты манипуляций на рынке акций

Москва, 28 сентября. Главный финансовый регулятор страны обнаружил частных инвесторов-манипуляторов.

Банк России выяснил, что на рынке ценных бумаг в период с 2018 по 2021 годы имели место манипуляции со стороны ряда частных инвесторов. В сообщении пресс-службы регулятора указывается, что граждане использовали схему pump&dump. Так, игроки покупали бумаги, затем выставляли «агрессивные заявки» на приобретение, характеризовавшиеся серьезным ценовым сдвигом, а затем продавали инструменты по искусственно завышенной цене.

Специалисты банка пришли к выводу, что злоумышленники повторяли один и тот же механизм по нескольку раз в течение торговой сессии.

«Данная торговая активность носила регулярный характер на рынках ряда ценных бумаг и приводила к всплескам их волатильности, увеличивая финансовые риски для иных участников на организованных торгах», — объясняют последствия таких действий сотрудники ЦБ РФ.

Отмечается, что инвесторы на одной сделке могли заработать до 10 тыс. рублей, но так как операции проводились не один раз и на протяжении длительного периода времени, то общая сумма дохода игроков составила несколько миллионов рублей.

Отечественная фондовая биржа является одной из наиболее интересных глобальных платформ, считает исполнительный директор компании U.S. Global Investors Фрэнк Холмс.