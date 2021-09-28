Сильный пожар в автосалоне Дубая уничтожил полсотни роскошных автомобилей

Дубай, 28 сентября. Сильный пожар в одном из дубайских автосалонов уничтожил 55 дорогих автомобилей, выставленных на всеобщее обозрение. Инцидент произошел в промышленной зоне Рас-аль-Хор.

По словам сотрудников салона, возникшее в одном из выставочных залов возгорание быстро распространилось на соседние семь помещений. На видеозаписи, попавшей в Сеть, видно, как персонал распыляет воду по нетронутым автомобилям и парковке для уменьшения вероятности распространения пожара.

سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ عملہ کھڑی لگژری گاڑیوں پر پانی پھینک رہا ہے جبکہ جلتے ہوئے شوروم کی چھت سے بہت زیادہ شعلے اور دھواں اٹھ رہا ہے۔ مزید دیکھیے اس ویڈیو میں۔#Dubai #FIRE #uae #UrduNews pic.twitter.com/x66XTScUad — Urdu News (@UrduNewsCom) September 28, 2021

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Органы гражданской обороны занимаются расследованием произошедшего.