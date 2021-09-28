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Сильный пожар в автосалоне Дубая уничтожил полсотни роскошных автомобилей
Весь мир
Сильный пожар в автосалоне Дубая уничтожил полсотни роскошных автомобилей
Global Look Press  /  Matthias Balk/dpa

Дубай, 28 сентября. Сильный пожар в одном из дубайских автосалонов уничтожил 55 дорогих автомобилей, выставленных на всеобщее обозрение. Инцидент произошел в промышленной зоне Рас-аль-Хор.

По словам сотрудников салона, возникшее в одном из выставочных залов возгорание быстро распространилось на соседние семь помещений. На видеозаписи, попавшей в Сеть, видно, как персонал распыляет воду по нетронутым автомобилям и парковке для уменьшения вероятности распространения пожара.

Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало. Органы гражданской обороны занимаются расследованием произошедшего.

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пожар оаэ дубай
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