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Как сэкономить до 50% на отпуске: лайфхаки от финансового эксперта Натальи Колбасиной
Общество
Как сэкономить до 50% на отпуске: лайфхаки от финансового эксперта Натальи Колбасиной
pixabay.com  /  PublicDomainPictures

Планируя свой отпуск, никто не хочет отсиживаться дома, все мечтают побывать в новом городе или стране. Но чтобы осуществить желаемое, важно накопить к поездке нужную сумму. Сделать это без потери качества жизни удается не всегда. Как облегчить себе эту задачу и сэкономить отпускной бюджет с комфортом для кошелька? На эти вопросы ФАН ответила финансовый консультант, эксперт сервиса «Финансовое здоровье» Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина.

Чем раньше вы начнете планировать путешествие, тем дешевле оно вам обойдется, это факт. Но в этом деле также важно понять, что будет выгоднее именно вам: купить готовый тур в агентстве или спланировать поездку самостоятельно. Первый вариант куда лучше, если вы собрались отдыхать на популярных морских курортах или вас посетило желание съездить в организованный автобусный тур.

«Покупая авиабилеты за три-шесть месяцев до начала поездки, вы можете сэкономить от 30% до 50% средств. Выгодно купить билеты можно на сайтах-агрегаторах дешевых авиабилетов, например, Aviasales, Skyscanner или Momondo, — делится лайфхаками эксперт. — Если вы хотите попасть в хороший отель за приемлемые деньги, то подумайте о его бронировании заранее. Такой подход поможет сэкономить порядка 30–50% от суммы, которую придется заплатить накануне отъезда».

Как сэкономить до 50% на отпуске: лайфхаки от финансового эксперта Натальи Колбасиной
pixabay.com  / JESHOOTS-com

Еще один хороший вариант сэкономить — использовать различные скидки и специальные бонусные программы, которые предлагает клиентам туристическая сфера. Если вы в целом часто летаете авиатранспортом, то логичным будет накапливать мили на будущее. Например, воспользовавшись популярными программами — Аэрофлот бонус, Tinkoff All Airlines, Miles&More — или подобрав ту, что удобна вам.

«Обязательно страхуйте риски. Невылет, потеря багажа, оказание экстренной медицинской помощи — защитите себя от неприятных неожиданностей в поездке. Цена вашего спокойствия составит около 300 рублей к расходам на путешествие, — резюмирует Наталья Колбасина. — И оформляйте визу заранее. Это обойдется вам на 20–25% дешевле, чем если оформлять ее срочно».

Ранее ФАН писал о самых бюджетных направлениях для путешествий по России. Как выяснили аналитики сервиса OneTwoTrip, из Санкт-Петербурга наиболее выгодно лететь в Москву, Калугу, Воронеж и Калининград — стоимость билетов в города варьируется от 1000 до 1780 рублей.

Как сэкономить до 50% на отпуске: лайфхаки от финансового эксперта Натальи Колбасиной
Федеральное агентство новостей  / 

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