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Как контракт Венгрии и «Газпрома» лишает украинских олигархов денег
Политика
Как контракт Венгрии и «Газпрома» лишает украинских олигархов денег
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 28 сентября. Начальство «Газпрома» вместе с правительством Венгрии подписали соглашение по поставкам газа. В документе указано, что до 2036 года Будапешт будет ежегодно получать 4,5 миллиарда кубометров необходимого ей голубого топлива, пишет «ПолитПазл».

Причина недовольства Украины очевидна. С 1 октября 2021 года ресурсы будут идти через газопровод «Турецкий поток» и другим трубопроводам Юго-Восточной Европы, то есть в обход Украины.

Украинские власти объяснили, что данная сделка в действительности имеет политическую подоплеку и направлена в первую очередь на подрыв энергетической безопасности Европы и Украины. При этом Киев собирается подать жалобу в Еврокомиссию, где описана проблема соглашения РФ и Венгрии на предмет соответствия европейскому законодательству в области энергетики.

Политический консультант и аналитик Анатолий Вассерман считает, что украинское руководство всерьез обеспокоено не тем, что потеряет весомое количество финансовых вливаний, а повторения за Венгрией других стран ЕС. Это, по его мнению, приведет к полному краху хитрой схемы обогащения украинского олигархата.

«Они официально покупают газ в Словакии и платят за него столько, как если бы он действительно был по украинской части советской газотранспортной системы прокачан в Словакию, а потом по ней же прокачан обратно. На этом навариваются многие, в том числе в руководстве Украины, но эта схема работает, только пока идет достаточно большой транзит через Украину», — объяснил Анатолий Вассерман в интервью «Царьграду».

Стоит отметить, что газ, покупаемый Украиной, не доходит до Словакии и изымается прямо из транзита. Выходит, что Киев, по сути, не тратит деньги на прокачку газа в обратном направлении, а средства остаются на счетах украинских олигархов. В случае прекращения транзита этот источник сразу же пропадет, поэтому олигархи пытаются всеми способами этого не допустить.

Ранее сообщалось, почему на Украине жалуются на «Турецкий поток» вместо «Северного потока — 2».

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киев украина турецкий поток северный поток - 2 жалоба
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