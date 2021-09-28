За установку на кухне в квартире стиральной машины и посудомойки могут оштрафовать

Некоторым гражданам стали поступать претензии от коммунальщиков по поводу размещения на кухне посудомоечных и стиральных машин.

В большей части городов РФ с середины сентября начался отопительный сезон. И работники коммунальных служб под предлогом проверки исправности систем отопления сделали в некоторых районах массовый поквартирный обход. После таких визитов хозяев квартир ждали неприятные «сюрпризы». Ими стали приходить предписания об устранении нарушений в планировке, в случае невыполнения которых коммунальщики грозят многотысячным штрафом. Подробнее рассказывает «Лайф».

Кроме ставшего уже привычным «поиска перепланировок», на этот раз наибольшее внимание проверяющие компании уделили кухням и тому, как на них все устроено.

Обычно хозяева квартир обустраивают пространство кухни так, чтобы оно было функциональным. В современных квартирах решение обустройства обычно зависит только от финансовых возможностей, в старом же фонде собственникам, которые пытаются разместить на своих малометражных кухнях необходимую бытовую технику, приходится буквально «бороться за каждый сантиметр». Кто-то может передвинуть газовую плиту, а кто-то — поменять расположение раковины. И по понятным причинам без этого никак не обойтись, особенно если в кухонном помещении присутствуют ставшие обыденными предметы современной квартиры — посудомоечная и стиральная машина.

Но в большинстве случаев самостоятельно устанавливать технику нельзя. Работники управляющих компаний об этом прекрасно знают и не упустят возможность сообщить о «выявленных нарушениях» в жилищную инспекцию, а та уже постарается взыскать штраф и вынести предписание «устранить нарушение».

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В подобную ситуацию попала москвичка Марина Алексеевна, проживающая в двухкомнатной квартире в районе столицы Ясенево.

Она пыталась объяснить, что техпаспорта с указанием, где должна на кухне располагаться плита и раковина, у нее никогда не было и что она не знала, что монтаж стиральной и посудомоечной машин — это то, что требует проектных работ и согласований. Но в ответ от коммунальщиков она получила предписание из жилинспекции, в котором было четко указано: «Выявленные нарушения устранить». Сейчас женщина вынуждена начать ремонт, чтобы избежать штрафов, которыми угрожают чиновники из управляющей компании в случае невыполнения предписания.

«В ситуации Марины Алексеевны со стороны коммунальщиков есть два обоснованных требования, и женщине именно их выполнить придется. В остальном пожелания коммунальщиков спорны. Перенос газовой плиты и кухонной мойки действительно требует согласования, это обусловлено тем, что по закону любые несоответствия с планом БТИ или техпаспортом признаются переустройством, на которое надо разрешение. А вот что касается кухонной техники, то тут все не так однозначно: ее установку закон не запрещает, но могут быть локальные нормативные акты о порядке подключения к общедомовым коммуникациям», ­— утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

В Москве за подключение техники к коммуникациям, если это выполнено без соответствующего согласования, действительно предусмотрен штраф.

«Да, теоретически собственник может получить штраф за незаконное подключение к инженерным сетям в размере 2500 рублей, если у него на кухне установлены стиральная и/или посудомоечная машина, которые не указаны в кадастровом паспорте помещения», — пояснила инженер ГБУ «Жилищник» Наталья.

Взиманием штрафов формально занимается не сама управляющая компания (УК), а жилинспекция, но акт, на основании которого может быть наложен штраф, составляют именно коммунальщики из УК, и делать они это должны в присутствии собственника.

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«По факту пока еще за установку посудомоечной и стиральной машины на кухне штрафуют нечасто. Это связано с недостатком навыков у коммунальщиков по составлению сложных документов — ведь в случае обоснования неправомерного подключения к домовым коммуникациям им надо оформлять сложный акт-обследование, в котором указать, как подключены машины и т. д. А вот факт переноса плиты, неважно — газовой или электрической, оформляется намного проще и поэтому чаще. Кстати, именно за газовую плиту может быть не один, а сразу два штрафа: первый — за перенос (2500 рублей), а второй — за нарушение положений статьи 7.19 КоАП РФ (самовольное подключение к газу), и тут штраф больше (от 10 000 до 15 000 рублей)», — рассказала адвокат Ева Митлина.

Если акт составят, то кроме штрафа будет предписание привести все в соответствие с техпаспортом в установленные сроки (как это произошло у Марины Алексеевны), и если собственник это не выполнит, то ему могут ограничить подачу ресурсов и истребовать штрафы уже с пенями через суд.

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