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Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Аддис-Абеба, 28 сентября. Эфиопия закрыла посольство в Каире на 3–6 месяцев. Об этом сообщил египетский дипломат Маркос Текле:

«Представительство закроют по экономическим причинам, чтобы сократить некоторые расходы. Но уверяю вас, разногласия по поводу плотины «Возрождение» между Суданом, Египтом и Эфиопией тут ни при чем».

Вероятнее всего, это произошло на фоне кризиса, охватившего страну из-за гражданского конфликта. Межэтнические разборки, которые начались в штате Тыграй, распространились на соседние провинции. В результате столкновений большое количество людей лишилось места жительства и оказалось на грани голода.

Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Сепаратисты перехватывают гуманитарную помощь и нападают на мирных жителей, устраивая расправу над представителями других национальностей и вероисповеданий.

Ранее народное ополчение префектуры Амхара уничтожило еще один мост через реку Текезе, чтобы задержать продвижение боевиков в западном направлении.

Правительство Эфиопии попросило международную общественность не накладывать на республику санкции:

«Мы подчеркиваем, что нуждаемся только в конструктивном подходе, укреплении доверия и обеспечении взаимопонимания. Однако мы уже столкнулись с односторонней принудительной мерой», — заявил заместитель премьер-министра Демеке Меконнен.

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