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Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 28 сентября. Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин рассказал о чувствах после невызова в основную сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

Как отметил полузащитник, его не сильно расстроило решение тренерского штаба, поскольку он понимает реальную расстановку сил.

«Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером», — сказал футболист в интервью Sport24.

Он уточнил, что не общался по этому поводу с наставником национальной команды Валерием Карпиным. По мнению игрока «армейцев», для попадания в команду необходимо допускать меньше ошибок и быть более результативным на поле.

Сборная России в октябре проведет два матча отборочного турнира мундиаля 2022 года. Российские футболисты 8 октября примут команду Словакии, а 11 октября сыграют на выезде со Словенией.

Накануне Российский футбольный союз (РФС) опубликовал итоговый состав национальной команды на предстоящие матчи квалификации.

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футбол цска мухин
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