Пилотируемый корабль впервые пристыковался к российскому модулю «Наука» на МКС

Москва, 28 сентября. Пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые совершил стыковку к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на Международной космической станции.

На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американский коллега Марк Ванде Хай. Аппарат пристыковался в ручном режиме. Роскосмос организовал трансляцию на своем сайте.

Ранее стало известно, что госкорпорация выделила финансирование на проект, который станет заменой МКС. Роскосмос потратит 1,735 млрд рублей на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и входящим в нее семи модулям. Запуски к РОСС будут производиться с космодромов Байконур и Восточный.