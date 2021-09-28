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Пилотируемый корабль впервые пристыковался к российскому модулю «Наука» на МКС
Технологии
Пилотируемый корабль впервые пристыковался к российскому модулю «Наука» на МКС
wikipedia.org  /  NASA

Москва, 28 сентября. Пилотируемый корабль «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18») впервые совершил стыковку к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на Международной космической станции.

На борту корабля находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американский коллега Марк Ванде Хай. Аппарат пристыковался в ручном режиме. Роскосмос организовал трансляцию на своем сайте.

Ранее стало известно, что госкорпорация выделила финансирование на проект, который станет заменой МКС. Роскосмос потратит 1,735 млрд рублей на разработку требований к Российской орбитальной служебной станции (РОСС) и входящим в нее семи модулям. Запуски к РОСС будут производиться с космодромов Байконур и Восточный.

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наука роскосмос Союз МС-18
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