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Завершились съемки сериала «Андор» по «Звездным войнам»

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 16:19
Общество
Завершились съемки сериала «Андор» по «Звездным войнам»
wikipedia.org  /  Dick Thomas Johnson

Москва, 28 сентября. Актер Диего Луна объявил о завершении съемок сериала «Андор», снятого по вселенной «Звездных войн». Уже идет подготовка материала к просмотру.

«Андор» является приквелом фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории», который расскажет о повстанце Кассиане Андоре. В обоих проектах в героя перевоплотился Диего Луна. Актер признался, что для него было большой честью работать над картиной с командой профессионалов.

Диего Луна заинтриговал фанатов, сообщив, что в сериале появятся знакомые персонажи. Кого именно ждать в проекте — не уточняется.

«Вы точно увидите знакомые лица… Я могу рассказать вам об этом проекте так, как этого не сделает никто другой, потому что я не смогу испортить финал, если вы уже видели [«Изгоя-один: Звездные войны. Истории»]. Что бы я ни сказал, я не испорчу впечатления от концовки», — приводит Deadline слова актера.

Компания Lucasfilm работает над расширением вселенной «Звездных войн». Студия готовится снять шесть сериалов и один полнометражный фильм.

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сериал диего луна андор
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