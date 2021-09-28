ОПЕК ожидает сохранения высокого спроса на нефть до 2045 года

Москва, 28 сентября. Нефть останется самым потребляемым видом топлива до 2045 года, несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии, говорится в прогнозе ОПЕК.

Доля нефти в мировом потреблении энергоносителей в 2020 году составила 30%. К 2025 году она может вырасти до 31% за счет восстановления спроса после пандемии, считают аналитики ОПЕК. При этом, по их прогнозу, в ближайшие годы черное золото столкнется с вызовами со стороны альтернативных источников энергии. В результате доля нефти в мировом энергобалансе начнет сокращаться.

Глобальный спрос на нефти в ближайшую пятилетку выйдет на плато, достигнув 104,4 млн баррелей в сутки. После этого темпы потребления сырья начнут замедлятся. В результате после 2035 года спрос на черное золото перестанет расти и стабилизируется.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent в настоящее время находится на уровне около 80 долларов за баррель. Аналитик Анна Бодрова в беседе с ФАН перечислила основные причины, приведшие к повышению котировок сырья до уровней 2018 года.