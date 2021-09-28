Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:39
16:39
Общество
Жителей Удмуртии с 5 октября обяжут предъявлять QR-код при посещении массовых мероприятий
16:38
Весь мир
Молодежь поможет привести ЦАР к миру и благополучию
16:37
Политика
Сербский политолог Гайич заявил о масштабной зачистке косовской мафии со стороны США
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
Все новости

ОПЕК ожидает сохранения высокого спроса на нефть до 2045 года
Экономика
ОПЕК ожидает сохранения высокого спроса на нефть до 2045 года
opec.org

Москва, 28 сентября. Нефть останется самым потребляемым видом топлива до 2045 года, несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии, говорится в прогнозе ОПЕК.

Доля нефти в мировом потреблении энергоносителей в 2020 году составила 30%. К 2025 году она может вырасти до 31% за счет восстановления спроса после пандемии, считают аналитики ОПЕК. При этом, по их прогнозу, в ближайшие годы черное золото столкнется с вызовами со стороны альтернативных источников энергии. В результате доля нефти в мировом энергобалансе начнет сокращаться.

Глобальный спрос на нефти в ближайшую пятилетку выйдет на плато, достигнув 104,4 млн баррелей в сутки. После этого темпы потребления сырья начнут замедлятся. В результате после 2035 года спрос на черное золото перестанет расти и стабилизируется.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent в настоящее время находится на уровне около 80 долларов за баррель. Аналитик Анна Бодрова в беседе с ФАН перечислила основные причины, приведшие к повышению котировок сырья до уровней 2018 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / ОПЕК ожидает сохранения высокого спроса на нефть до 2045 года
нефть прогноз опек мировая экономика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru