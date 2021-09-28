Политолог Гайич оценил вероятность присоединения Сербии к антироссийским санкциям

Санкт-Петербург, 28 сентября. Сербия не планирует присоединяться к западным санкциям против России, однако в будущем все может измениться, заявил сербский политолог Стеван Гайич.

Таким мнением эксперт подлился в ходе организованного Медиагруппой «Патриот» эфира, который был посвящен эскалации обстановки на Балканах. Отдельно также обсуждался вопрос, касающийся отношения Сербии к санкционной политике, которую ведут против России западные страны. По словам, Гайича поддержка подобных мер станет полным предательством со стороны сербского лидера Александра Вучича.

«С одной стороны, из-за собственного пиара и избирателей он должен показать, что он друг России, потому что его избиратели патриоты. С другой, мы помним, что он с хлебом и солью встретил в аэропорту Столтенберга (генсек НАТО Йенс Столтенберг — Прим. ред.)», — заявил политолог.

Он отметил, что Сербия поддерживает тесные контакты с Североатлантическим альянсом. На этом фоне в Сербии проводится десуверенизация. Гайич подчеркнул, что в России и Китае прекрасно понимают эту игру.

Ранее Александр Вучич заявил, что Белград не допустит унижения Сербии и ее граждан на севере Косово и Метохии. Позднее стало известно, к границам региона переброшены сербские войска.