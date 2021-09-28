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Губернатор Голубев пригрозил бизнесу закрытием при несоблюдении антиковидных мер

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 17:38
Общество
Губернатор Голубев пригрозил бизнесу закрытием при несоблюдении антиковидных мер
donland.ru  /  управление информационной политики РО

Ростов-на-Дону, 28 сентября. Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время заседания оперативного штаба призвал принимать меры по нераспространению коронавирусной инфекции в ресторанах, магазинах и местах торговли в регионе.

В процессе совещания он отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе на сегодняшний день непростая, а исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки — сложная.

«Не так давно мы принимали решения по смягчению коронавирусных ограничений. Сегодня говорить о каких-то послаблениях мы не можем. Это преждевременно. Сегодня при подсчете заболевших увеличивается доля детского населения. Растет число госпитализированных больных, которое превышает 90 процентов. Каждый день более 20 человек уходят из жизни. Мы проверяем организации и места торговли. Когда были ограничения в августе месяце, был поток обращений с просьбой открыться. Мы все сделаем, будем антиковидным рестораном, магазином, местом торговли и прочее. Но если вы бизнес не хотите терять, выполняйте требования, которые положено исполнять. Если раз, два, изменений нет, то зачем возиться? Необходимо принимать меры вплоть до остановки деятельности этих организаций», — отметил глава региона.

Кроме того, от губернатора прозвучали и опасения на тему четвертой волны, которая, по мнению специалистов, уже пришла в Ростовскую область, и главная мера борьбы с ней — вакцинация. 

«Мы все хотим, чтобы это ушло. Кроме того, по сравнению с июлем и августом у нас снизились темпы вакцинации от коронавируса. К сожалению, появляются новые штаммы инфекции, и ученые стараются не упустить эту ситуацию. Минздрав с Роспотребнадзором определили новые значения о прививке — это 80 процентов взрослого населения области», — заявил губернатор.

По мнению присутствующих на совещании, в настоящее время система здравоохранения должна быть полностью готова к самому пессимистичному развитию событий, которые предсказать невозможно.

Ранее ФАН сообщал, что заполняемость ковидных госпиталей в Ростовской области приближается к предельной отметке, об этом в ходе заседание оперативного штаба заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

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ростовская область голубев коронавирус
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