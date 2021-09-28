Производители могут получить возможность переименовывать игристое вино в шампанское

Москва, 28 сентября. Минсельхоз представил законопроект, в котором предлагает дать возможность производителям писать на этикетке «шампанское» вместо «игристое вино».

Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов. Он вносит коррективы в закон о виноградарстве и виноделии.

«На этикетке (контрэтикетке, кольеретке) слова "игристое вино" допускается заменять словом "шампанское" для обозначения винодельческой продукции с наименованием места происхождения товара "шампанское" при условии его государственной регистрации в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации,» — говорится в проекте закона.

В настоящий момент называть игристое вино шампанским в России официально могут только отечественные производители. Такой закон вступил в силу в 2021 году.

Шампанские и игристые вина российского производства набирают популярность в стране. Согласно данным Росстата, в первой половине 2021 года продажи достигли 8 млн декалитров.