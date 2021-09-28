Сенатор Бибикова заявила о росте средней пенсии россиян до 20 тысяч рублей к 2024 году

Москва, 28 сентября. Средний размер страховых пенсий россиян к 2024 году составит 20 тысяч рублей, заявила журналистам зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она подчеркнула, что в прошлом году, когда утверждался бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, индексация пенсий была прописана с расчетом выше инфляции. По ее словам, документ предполагает увеличение выплат в среднем на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя пенсия в России достигнет 20 тысяч рублей, подчеркнула сенатор.

Бибикова добавила, что сегодня средняя пенсия в стране составляет 17 444 рубля в месяц. Если гражданин получает меньше, то и размер индексации будет ниже. Если же пенсия выше этого показателя, то индексация составит от 1000 рублей, объяснила парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что пенсии россиян в ближайшие годы продолжат расти. Деньги на эти цели, как сообщил глава государства, уже заложены в федеральный бюджет.