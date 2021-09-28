Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:39
16:39
Общество
Жителей Удмуртии с 5 октября обяжут предъявлять QR-код при посещении массовых мероприятий
16:38
Весь мир
Молодежь поможет привести ЦАР к миру и благополучию
16:37
Политика
Сербский политолог Гайич заявил о масштабной зачистке косовской мафии со стороны США
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
Все новости

Сенатор Бибикова заявила о росте средней пенсии россиян до 20 тысяч рублей к 2024 году
Экономика
Сенатор Бибикова заявила о росте средней пенсии россиян до 20 тысяч рублей к 2024 году
pskov.ru  /  Пресс-служба администрации Псковской области

Москва, 28 сентября. Средний размер страховых пенсий россиян к 2024 году составит 20 тысяч рублей, заявила журналистам зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Она подчеркнула, что в прошлом году, когда утверждался бюджет на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, индексация пенсий была прописана с расчетом выше инфляции. По ее словам, документ предполагает увеличение выплат в среднем на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, к 2024 году средняя пенсия в России достигнет 20 тысяч рублей, подчеркнула сенатор.

Бибикова добавила, что сегодня средняя пенсия в стране составляет 17 444 рубля в месяц. Если гражданин получает меньше, то и размер индексации будет ниже. Если же пенсия выше этого показателя, то индексация составит от 1000 рублей, объяснила парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что пенсии россиян в ближайшие годы продолжат расти. Деньги на эти цели, как сообщил глава государства, уже заложены в федеральный бюджет.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Сенатор Бибикова заявила о росте средней пенсии россиян до 20 тысяч рублей к 2024 году
пенсии совфед индексация бибикова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru