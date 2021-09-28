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Кончаловский и Мединский присутствовали на открытии мемориальной доски Ежову в Москве
Общество
Кончаловский и Мединский присутствовали на открытии мемориальной доски Ежову в Москве
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 сентября. Мемориальную доску выдающемуся драматургу Валентину Ежову открыли во вторник в Москве. ФАН публикует видео с места событий.

На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали режиссер Андрей Кончаловский, актер Сергей Жигунов, летчик-космонавт Андрей Борисенко, помощник президента России Владимир Мединский и вдова Валентина Ежова Наталия Готовцева.

«Сегодня чудный день, мы открываем памятную доску Валентину Ежову. Это первое поколение, которое начало делать кинематограф после войны. Этот опыт выразился в замечательных картинах, которые делал, в том числе Ежов», — сказал автор фильма «Дорогие товарищи!».

Мемориальная доска установлена на фасаде дома по адресу Кутузовский проспект, 41. В этом месте заслуженный деятель искусств РСФСР жил и работал последние годы жизни.

Ранее известный кинодраматург Виктор Мережко рассказал в интервью ФАН о последней работе — сценарии «Одиночество — сволочь». Он также объяснил, почему не может преподавать сценарное мастерство студентам.

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