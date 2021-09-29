Уничтоженные Ту-160, или Как США лишили Украину статуса ядерной державы

В американском журнале Military Watch вышла интересная статья. В ней говорится о том, что после распада Советского Союза Украина получила в наследство 19 стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые значительно превосходят по характеристикам прямого конкурента — американский B1-B Lancer. Кроме того, появился риск, что киевские власти могут передать самолеты Китаю, до этого купившему у Украины прототип палубного истребителя Су-33 и фактически достроенный авианесущий крейсер «Варяг», который специалисты из Поднебесной довели до ума и спустили на воду, назвав «Ляонин».

Именно поэтому, пишут американские журналисты, США и европейские страны решили выделить Украине деньги для утилизации Ту-160. В результате киевские власти уничтожили 11 стратегических бомбардировщиков, еще 8 передали России в обмен на газ. В публикации отмечается, что это позволило сорвать усиление китайской авиации и отбросило ее развитие «на десятилетия».

Стоит напомнить, что Ту-160 — сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он был разработан в КБ Туполева в 1970–1980-х годах. Самолет предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют «Белым лебедем», по кодификации НАТО — Blackjack («Блэк Джек»).

Prt Scr youtube.com / Українська правда

Военный эксперт Владимир Карасев в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал историю с уничтожением на Украине Ту-160. По его словам, Россия, США и страны Европы сделали правильно, когда лишили Украину статуса ядерной державы.

«Я долгое время жил в Киеве, а также некоторое отношение имел к авиационному заводу «Авиант» («Антонов»). Ситуация какова: изначально Украина лишилась в ходе переговоров статуса ядерной державы. Я считаю, абсолютно правильно, что Украину лишили ядерного статуса. После этого встал вопрос по поводу стратегических бомбардировщиков, способных нести на длительное расстояние ядерные боезапасы. На территории Украины оставалось определенное количество этих самолетов, и их порезали по взаимной договоренности в рамках программы разоружения. Украинские политики, которые были заинтересованы в этой сделке, получили относительно небольшие деньги. Кроме того, насколько я помню, у них была возможность открыть счета в США и иметь там недвижимость. То есть киевские политики получили определенные блага», — сказал собеседник ФАН.

Специалист сообщил и о том, что американцы уничтожили на Украине практически всю тяжелую промышленность.

«В дальнейшем, когда американцы начали открывать заводы на территории Европы, они начали уничтожать мощнейшую советскую авиапромышленность, которая в большей степени была расположена на территории УССР — и Харькове, и Киеве. Таким образом американцы убирают конкурентов, поскольку им не нужно, чтобы украинские заводы работали и поставляли комплектующие Евросоюзу и Китаю. С одной стороны, США понимают, что они контролируют Европу, где они могут заблокировать поставки определенных комплектующих для Китая, но с другой — американцы увидели, как начали китайские инвесторы в последнее время активно заходить на Украину. Поэтому они начали все блокировать. Последний громкий пример — ситуация вокруг стратегического завода «Мотор Сич», когда китайцы уже даже проплатили деньги, но американцы заблокировали сделку по его [завода] продаже. В результате этот завод фактически ничего не выпускает. Ему лишь позволили работать по безбилетникам с Турцией», — сообщил эксперт.

Далее Владимир Карасев отметил, что Украина сама виновна в своих бедах, поскольку в погоне за русофобией отказалась от сотрудничества с Россией, сделав ставку на Соединенные Штаты, которые лишь используют страну в своих целях.

«Власти США вручную управляют украинской оборонной промышленностью в угоду своим национальным интересам. Они уничтожают все стратегические предприятия Украины. Кроме того, многие украинские умы уже переехали в США. Поэтому сегодня Украина — страна, которая, по сути, является американским сателлитом в Восточной Европе. В принципе, у нее и других вариантов нет, поскольку в погоне за русофобией киевские власти были готовы пойти на все, лишь бы не быть вместе с Москвой. В итоге Украина лишилась всех своих предприятий, умов и инженеров, хотя Россия предлагала Киеву совместные проекты в различных направлениях, в том числе и в авиастроении», — резюмировал Владимир Карасев.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям пригрозил Турции введением новых санкций из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.