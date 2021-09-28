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Актер Уилл Смит впервые признался в свободных отношениях с женой 

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:59
Шоу-бизнес
Актер Уилл Смит впервые признался в свободных отношениях с женой 
youtube.com  /  The Unusual Suspect

Лос-Анджелес, 28 сентября. Актер Уилл Смит впервые официально подтвердил, что они с супругой пришли к необходимости вести в браке свободные отношения, назвав свою пару полигамной.

Голливудский актер Уилл Смит впервые подтвердил ходившие в прессе слухи о полигамности своего брака с Джадой Пинкетт Смит. В интервью для GQ он подчеркнул, что взгляды на отношения у них с супругой совпадают, поэтому они пришли к выводу о необходимости давать друг другу любую свободу. Это позволило им счастливо жить вместе уже 23 года.

«Мы доверились и дали друг другу свободу с верой в то, что каждый должен найти свой собственный путь. Брак для нас не может быть тюрьмой. Но я никому не навязываю наш формат отношений. Я никому не предлагаю этот путь», – поделился американский актер.

Он заявил, что чувствует от супруги поддержку, что является для него высшим определением любви. Актер рассказал, что Пинкетт с самого начала их союза не верила в традиционный брак. У нее было много друзей, которые состояли в нетрадиционных отношениях. После частых дискуссий и обсуждения системы семьи, актер и его жена пришли к выводу, что будут в своих отношениях естественными.

Совсем недавно легендарный актер отметил свое 53-летие. Карьера киноактера началась в 1990-м году, когда его позвали на роль в сериале «Принц из Беверли-Хиллз».

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