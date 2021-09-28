«Важные иноагенты» пополнили список российских СМИ, действующих в интересах других стран

Москва, 28 сентября. Общество с ограниченной ответственностью «Важные иноагенты» попало в реестр СМИ, действующих в интересах других стран.

Как сообщается на сайте Минюста России, организацию создали физические лица, также попавшие в список иноагентов в России.

«Речь идет о добросовестном выполнении указанными гражданами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности", — говорится в сообщении Минюста России.

Включение в список означает, что создаваемые «Важными иноагентами» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента) материалы и сообщения должны промаркированы надписью о том, что их опубликовало СМИ-иноагент.

СМИ «Важные иноагенты» создано сотрудниками «Важных историй»1 (СМИ, выполняющее функции иностранного агента), которые ранее также признали иностранными агентами. Первыми на деструктивную деятельность латвийского издания обратили внимание журналисты Федерального агентства новостей (ФАН). После этого правоохранительные органы начали проверку в отношении работы антироссийского СМИ.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.