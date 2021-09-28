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Сестры Аверины перед ЧМ-2021 в Японии выступят на турнире Москве
Спорт
Сестры Аверины перед ЧМ-2021 в Японии выступят на турнире Москве
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 28 сентября. Турнир по художественной гимнастике с участием сестер Авериных стартует в Москве 3 октября, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

Она отметила, что турнир продлится до 5 октября. По ее словам, соревнования станут подготовкой для гимнасток в преддверии первенства мира.

«Это будут соревнования перед чемпионатом мира, который должен быть в Японии. Я не буду по итогам этих стартов определять, кто поедет на чемпионат мира, в Японию едут Арина и Дина», — передает слова Винер-Усмановой ТАСС.

По информации пресс-службы ВФХГ, в состязаниях примут участие лучшие гимнастки страны, которые пропустили токийские Игры-2020: победительница ЧМ-2019 Екатерина Селезнева и победительница первого юниорского мирового первенства Лала Крамаренко.

Напомним, на летней Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье, Арина Аверина вовсе осталась без медали, заняв четвертое место. Золото сенсационно завоевала израильтянка Линой Ашрам.

ЧМ-2021 по художественной гимнастике пройдет с 27 по 31 октября в японском Китакюсю.

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винер-усманова художественная гимнастика аверина
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