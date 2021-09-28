Минобороны Армении сообщило о ранении военнослужащего на границе с Азербайджаном

Ереван, 28 сентября. Армянский военнослужащий получил ранение в результате обстрела с азербайджанских позиций на границе двух стран, заявили в минобороны Армении.

Инцидент произошел около 11:30 28 сентября в Гегаркуникской области. Огонь был открыт в направлении села Кут. Армянский солдат получил ранение в руку, его жизни ничего не угрожает, добавили в военном ведомстве.

Стоит отметить, что азербайджанские военные с 12 мая располагаются около сел Кут и Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Ереван требует отвода войск и угрожает задействованием силового сценария.

Ранее МИД Армении выдвинул обвинения Баку из-за военного конфликта, который начался 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе. Столкновение было спланированной и подготовленной агрессией со стороны Азербайджана, отметили в дипведомстве.