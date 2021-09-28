Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:38
16:37
Политика
Сербский политолог Гайич заявил о масштабной зачистке косовской мафии со стороны США
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
16:28
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
16:27
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
Все новости

Политолог Сатановский: США готовят провокации против России на трех направлениях
Армия
Политолог Сатановский: США готовят провокации против России на трех направлениях
Федеральное агентство новостей

Москва, 28 сентября. Американские власти готовят против России новые провокации сразу на трех направлениях, заявил политолог Евгений Сатановский.

В своем Telegram-канале эксперт заметил, что активность США наблюдается в Восточной Европе, на постсоветском пространстве и в Сирии. При этом Сатановский предупредил, что все эти авантюры могут спровоцировать военный конфликт.

На этом фоне особенно выделяется желание США сотрудничать с российскими военными в Средней Азии. Так, американцы рассчитывают получить доступ к базам ВС РФ в Таджикистане и Киргизии. Сатановский раскрыл неожиданный смысл этого маневра. По его словам, американцам важно сохранить присутствие в регионе ради обеспечения контроля над потоком наркотиков из Афганистана.

«Очень уж деньги большие, а риска практически никакого: героин оттуда идет в Иран, Пакистан, Европу, Среднюю Азию, Китай, Казахстан и Россию, а не в Америку», — отметил эксперт.

Более того, хотя Вашингтон и заявляет о намерении бороться с террористической угрозой, российские военные базы он будет использовать против Китая и самой России. В этом Пентагону поможет ЦРУ, констатировал Сатановский.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что Россия может предоставить США свои базы. Как передает телеканал «360», вопрос обсуждался на фоне кризиса, вызванного выводом из Афганистана американского вооруженного контингента.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Политолог Сатановский: США готовят провокации против России на трех направлениях
россия сша сатановский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru