Политолог Сатановский: США готовят провокации против России на трех направлениях

Москва, 28 сентября. Американские власти готовят против России новые провокации сразу на трех направлениях, заявил политолог Евгений Сатановский.

В своем Telegram-канале эксперт заметил, что активность США наблюдается в Восточной Европе, на постсоветском пространстве и в Сирии. При этом Сатановский предупредил, что все эти авантюры могут спровоцировать военный конфликт.

На этом фоне особенно выделяется желание США сотрудничать с российскими военными в Средней Азии. Так, американцы рассчитывают получить доступ к базам ВС РФ в Таджикистане и Киргизии. Сатановский раскрыл неожиданный смысл этого маневра. По его словам, американцам важно сохранить присутствие в регионе ради обеспечения контроля над потоком наркотиков из Афганистана.

«Очень уж деньги большие, а риска практически никакого: героин оттуда идет в Иран, Пакистан, Европу, Среднюю Азию, Китай, Казахстан и Россию, а не в Америку», — отметил эксперт.

Более того, хотя Вашингтон и заявляет о намерении бороться с террористической угрозой, российские военные базы он будет использовать против Китая и самой России. В этом Пентагону поможет ЦРУ, констатировал Сатановский.

Ранее в американской прессе появилась информация о том, что Россия может предоставить США свои базы. Как передает телеканал «360», вопрос обсуждался на фоне кризиса, вызванного выводом из Афганистана американского вооруженного контингента.