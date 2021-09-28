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Счетная палата: благосостояние россиян находится на уровне 2011 года

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:46
Экономика
Счетная палата: благосостояние россиян находится на уровне 2011 года
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Благосостояние российских граждан находится на уровне 2010-2011 годов, говорится в заключении Счетной палаты (СП) на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

Так, в первом квартале прошлого года объем реальных располагаемых доходов россиян вырос на 1,9%. Во втором квартале показатель обвалился на 7,1%, а в двух последующих снизился на 4,7% и 1,2% соответственно. В целом по итогам года падение составило 2,8%.

По данным Счетной палаты, текущее кризисное сокращение не самое глубокое. Так, в 2016 году оно составило 4,5%. Однако картина усугубляется тем, что после 2014-2016 годов доходы населения не успели вернуться к докризисным показателям, а пандемийный 2020-й ухудшил ситуацию.

Счетная палата ранее предложила предусматривать шоковые сценарии для российской экономики в случае потрясений. Например, такие меры следовало бы применять при резком падении котировок на углеводороды, пояснили в ведомстве.

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