Гражданка Армении сгорела во время приема на работу в Московской области

Ногинск, 28 сентября. Иностранная гражданка погибла в момент, когда пришла устраиваться на работу. Как стало известно ФАН, сотрудник предприятия чудом остался жив.

Гражданка Армении приехала в Россию несколько месяцев назад. Поселилась она в общежитии, которое находится в подмосковном Реутове. За несколько дней до смерти 53-летняя женщина прочитала объявление, что на вновь открывшуюся чулочно-носочную фабрику требуется швея.

24 августа рано утром она отправилась на улицу 8 марта, где расположена фабрика. Там с ней провели беседу и показали работу станка. Потом сотрудник решил отлучиться.

«Неожиданно аппарат начал сильно дымить и загорелся, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мы пока не выяснили, почему женщина не смогла покинуть помещение. Нужно также установить ее родственников. Вот уже несколько дней за трупом никто не приходит».

Предварительная причина смерти иностранки — отравление продуктами горения.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области организовали проведение проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Само производство сложно назвать фабрикой. Помещение недавно арендовал индивидуальный предприниматель.Чулочно-носочный станок был далеко не новый. В полную силу цех не работал. Бизнесмен на данный момент искал лишь специалистов.

Как ранее сообщал ФАН, в Хакассии огнеборцы смогли вытащить живым мужчину из горящего дома.