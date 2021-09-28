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Постпред РФ при ЕС Чижов исключил влияние выборов в бундестаг на отношения Москвы и Берлина

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:38
Политика
Постпред РФ при ЕС Чижов исключил влияние выборов в бундестаг на отношения Москвы и Берлина
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ксения Парфенова

Москва, 28 сентября. Москва не ждет серьезных изменений в политике Германии по отношению к России после выборов в бундестаг, заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

Москва имеет опыт работы с Берлином и при правительствах, возглавляемых социал-демократами, отметил дипломат. По его словам, парламентские выборы в ФРГ никак не должны повлиять на российско-германские отношения.

«Я не вижу перспективы, во-первых, каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе в российском направлении, во-вторых, каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином», — сказал Чижов.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев допустил, что выборы в бундестаг могут оказать влияние на дальнейшие отношения России и Германии. По мнению сенатора, это будет зависеть от нового главы Министерства иностранных дел ФРГ.

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россия германия чижов
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