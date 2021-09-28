Врачи сделают Гузеевой переливание плазмы от переболевшего COVID-19 донора

Москва, 28 сентября. Телеведущей Ларисе Гузеевой потребовалась донорская плазма. Артистка попала в московскую клинику с симптомами коронавируса.

Ведущая программы «Давай поженимся!» неожиданно оказалась в больнице №40 Коммунарки, госпитализация произошла вскоре после активного отпуска звезды в Крыму. Об этом стало известно в понедельник. Врачи диагностировали у артистки коронавирусную инфекцию, но ее состояние оценивалось как нормальное. Незадолго до этого звезда подозревала у себя признаки заражения, но они не получали подтверждения.

Однако недавно самочувствие Гузеевой ухудшилось. Телеведущая столкнулась с осложнением дыхания и воспалением почек. Врачи планируют сделать артистке переливание плазмы. Донором станет человек, который недавно вылечился от COVID-19, передает Telegram-канал Mash.

Ранее сообщалось, что госпитализация заставила артистку испытать огромный стресс, однако врачи прописали ей успокоительные. Кроме того, медики провели компьютерную томографию, которая не выявила поражение легких.

Несмотря на новости о пребывании Гузеевой в больнице, друзья и коллеги отказались комментировать ее состояние. Близкие звезды проигнорировали вопросы о здоровье артистки.