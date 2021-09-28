ЕК оценит последствия контракта, подписанного Венгрией и «Газпромом»

Брюссель, 28 сентября. Еврокомиссия изучает возможные последствия нового долгосрочного контракта Венгрии и холдинга «Газпром» на поставку сырья в страну, подписанного 27 сентября.

Прежде всего, власти Венгрии должны оценить это соглашение и представить Брюсселю соответствующий доклад. Об этом рассказал представитель ЕК Тим Макфи.

По его словам, Еврокомиссия может в дальнейшем запросить получение копии контракта, если у нее появится подозрение, что договор ставит под угрозу безопасность снабжения газом государства — члена ЕС, региона или всего сообщества.

«На данном этапе преждевременно говорить, пойдем ли мы по этому пути», — сказал Макфи в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Тем временем Украина ожидает полной остановки или сильного сокращения транспортировки голубого топлива в Венгрию через свою территорию. Об этом заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.