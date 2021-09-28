Виолончелист Ролдугин восхитился музыкальными способностями Путина

Москва, 28 сентября. Виолончелист Сергей Ролдугин, худрук Санкт-Петербургского Дома музыки, признался, что восхищается музыкальными способностями президента России Владимира Путина.

Худрук заявил, что глава государства находится в хороших отношениях с музыкой, что не может не восхищать. Об этом музыкант заявил в интервью на канале «Россия-1».

«Меня поражает, я не знаю ни одного политика, который мог бы сыграть наизусть первую прелюдию [Иоганна Себастьяна] Баха из «Хорошо темперированного клавира». Он играет! Это можно проверить, можно даже попросить его, если кто не верит. Вот он сядет и сыграет», — поделился впечатлениями Ролдугин.

Президент действительно интересуется культурой и творчеством, а также умеет играть на фортепиано. Прелюдию Баха публично российский лидер еще не исполнял, однако многие помнят его выступление на благотворительном концерте в Петербурге в декабре 2010 года, где он сыграл на рояле композицию «С чего начинается Родина?».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле отнеслись к решению актера Александра Ширвиндта покинуть пост худрука Театра сатиры.