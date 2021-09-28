Milliyet: переговоры Эрдогана и Путина в Сочи могут иметь неожиданный итог

Анкара, 28 сентября. Переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи могут завершиться неожиданным «сюрпризом».

В публикации турецкого издания Milliyet говорится, что 29 сентября лидеры двух стран встретятся в Сочи. Накануне переговоров президент Турции заявил, что ждет по итогам саммита «важных решений», касающихся двусторонних отношений. Он также сообщил о намерении прибегнуть к сотрудничеству с «третьей стороной» в вопросах поставок оружия.

«Вспоминая, как президент Эрдоган во время своего визита в Москву осматривал вместе с Путиным кабину Су-57, так или иначе, можно подумать, что решения, которые будут приняты, могут быть связаны с этими вопросами», — пишут авторы статьи.

Предполагается также, что одной из главных тем для обсуждения станет Сирия. Эксперты прогнозируют, что Эрдоган может передать через Путина «предупреждение» Дамаску относительно действий сирийского президента Башара Асада в Идлибской зоне.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Сочи лидеры России и Турции проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Афганистане и Закавказье. На этом фоне в западных СМИ пишут, что Эрдоган отмахнулся от США ради сотрудничества с Россией.