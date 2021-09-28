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Компания «Газпром недра» ожидает прирост запасов сырья в 2021 году

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:23
Экономика
Компания «Газпром недра» ожидает прирост запасов сырья в 2021 году
gazprom.ru

Южно-Сахалинск, 28 сентября. «Газпром недра» прогнозирует прирост запасов голубого топлива в 2021 году. Об этом заявил гендиректор компании Всеволод Черепанов.

Объем прироста может оказаться на уровне выше 450 млрд кубометров, отметил глава предприятия в кулуарах форума «Нефть и газ Сахалина 2021».

«Я могу отвечать только за тот прирост, за который отвечает наша компания. Есть прирост дочерних обществ "Газпрома" еще», — рассказал Черепанов.

Он также прокомментировал победу «Газпрома» на аукционе на два крупных газовых участка в ЯНАО, которые холдинг приобрел за более чем 17 млрд рублей. По его словам, объем инвестиций в геологоразведочные работы на месторождениях в настоящий момент не определен.

«Газпром» и власти Венгрии заключили газовый контракт сроком на 15 лет. Страна будет импортировать 4,5 млрд кубометров сырья ежегодно.

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