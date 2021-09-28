Евразийский банк и Минфин работают над созданием ювелирного онлайн-магазина

Москва, 28 сентября. Электронная платформа под реализацию ювелирных изделий создается сейчас Минфином России, Белоруссии и Евразийским банком.

Согласно информации директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина Юлии Гончаренко, ведомства России и Белоруссии вместе с Евразийским банком собираются агрегировать торговлю ювелирными изделиями на одной площадке. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас ведутся переговоры совместно с министерством финансов Республики Беларусь и Евразийским банком развития о возможности создания электронной площадки, на которой любая компания сможет представить свои ювелирные изделия, фактически такой электронный агрегатор ювелирных изделий, чтобы можно было представить на площадках третьих стран и максимально быстро и эффективно эти изделия реализовать», — заявила чиновник.

Предполагается, что данная мера позволит популяризовать отечественных ювелиров, а также мастеров из других стран Евразийского союза. Как добавила Гончаренко, указанные задачи будут решаться в течение ближайших лет.

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