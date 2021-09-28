Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
28 сентября 16:37
16:37
Политика
Сербский политолог Гайич заявил о масштабной зачистке косовской мафии со стороны США
16:35
Весь мир
Сироты получили школьные комплекты от Сахело-сахарского банка в ЦАР
16:35
Происшествия
Рабочий с ножом залез на крышу коттеджа и требует от хозяйки любви в Новой Москве
16:33
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева бросила Михаила Шаца вскоре после отмены антидепрессантов
16:33
Весь мир
Оппозиция ЦАР поможет правящей партии в восстановлении республики
16:32
Экономика
Мишустин поддержал позицию бизнеса по привязке налога на прибыль к дивидендам
16:31
Весь мир
Посольство Эфиопии в Каире временно прекратило работу
16:30
Происшествия
Смертельное ДТП с участием трех машин произошло в Омске
16:28
Общество
Компания NordWind наладит авиасообщение между Петербургом и Дрезденом
16:27
Спорт
Полузащитник ЦСКА Мухин согласился с решением Карпина не вызывать его в сборную
Все новости

Евразийский банк и Минфин работают над созданием ювелирного онлайн-магазина

  /   Обновлено: 28 сентября 2021 15:22
Экономика
Евразийский банк и Минфин работают над созданием ювелирного онлайн-магазина
pixabay.com

Москва, 28 сентября. Электронная платформа под реализацию ювелирных изделий создается сейчас Минфином России, Белоруссии и Евразийским банком.

Согласно информации директора департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Минфина Юлии Гончаренко, ведомства России и Белоруссии вместе с Евразийским банком собираются агрегировать торговлю ювелирными изделиями на одной площадке. Об этом пишет РИА Новости.

«У нас ведутся переговоры совместно с министерством финансов Республики Беларусь и Евразийским банком развития о возможности создания электронной площадки, на которой любая компания сможет представить свои ювелирные изделия, фактически такой электронный агрегатор ювелирных изделий, чтобы можно было представить на площадках третьих стран и максимально быстро и эффективно эти изделия реализовать», — заявила чиновник.

Предполагается, что данная мера позволит популяризовать отечественных ювелиров, а также мастеров из других стран Евразийского союза. Как добавила Гончаренко, указанные задачи будут решаться в течение ближайших лет.

Необычные броши в виде нерпы делает петербургский ювелир Ксения Счастливцева. Мастер создает украшения и реализует их через Фонд друзей балтийской нерпы.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Евразийский банк и Минфин работают над созданием ювелирного онлайн-магазина
белоруссия ювелирные изделия маркетплейс Минфин России Евразийский банк
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru