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«Владимирские ведомости» получили три награды всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы»
Общество
«Владимирские ведомости» получили три награды всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы»
maxpixel.freegreatpicture.com  / 

Владимир, 28 сентября. В Москве прошел деловой форум СМИ, организованный изданием «Журналист», где были подведены итоги всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы». «Владимирские ведомости» впервые были удостоены сразу трех наград.

Деловой форум СМИ был посвящен теме «Качественная пресса и перспективы ее развития». Награды по итогам года в рамках проекта «Золотой фонд прессы — 2021» вручались в дни форума после встреч и дискуссий по основной теме.

Редакция «Владимирских ведомостей» уже далеко не впервые участвует в этом всероссийском конкурсе и знак «Золотой фонд прессы» заслуженно украшает первую полосу газеты — как признание заслуг прошлых лет. И в нынешнем году этот знак вновь присвоен изданию.

А вот еще две награды стали приятной неожиданностью. Победителем конкурса в номинации «Главный редактор года» признана Юлия Гущина, главный редактор «Владимирских ведомостей». В соревновании за этот приз она опередила 45 претендентов.

«В столь серьезной конкуренции на всероссийском уровне я даже не предполагала, что коллеги так высоко оценят нашу работу, учитывая большое число достойных СМИ — участников конкурса. Я говорю об оценке именно «нашей работы», потому что звание главного редактора года считаю заслугой всего дружного коллектива «Владимирских ведомостей», — сказала Юлия Гущина.

На финише конкурса электронная версия газеты «Владимирские ведомости» была удостоена свидетельства о знаке отличия первой степени. По словам Юлии Гущиной, эта награда в первую очередь стала результатом успешной работы команды сайта vedom.ru под руководством Андрея Травникова.

Ранее ФАН рассказывал о международном конкурсе инновационных разработок по освоению Арктики. Два диплома лауреатов на нем получила компания «Россети Тюмень».

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